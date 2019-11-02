Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim Koung, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Buse Kara)
Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım)
Setler: 23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12
Süre: 131 dakika (30, 28, 28, 27, 18)