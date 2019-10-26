Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi.

26 Ekim 2019, Cumartesi 17:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Emre Savaş, Melih Sıratca, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Ertuğrul Metin)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Kovalev, Turgay Doğan (Özgür Türkmen, Bertuğ Öndeş, Mert Güneş, Emre Tayaz, Berke Sağır, Berkan Bozan)

Setler: 25-19, 25-19, 25-23

Süre: 80 dakika (25,24,31)

AA

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