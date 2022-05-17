Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen ve 2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı A Takımına yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir’le yola devam ediyor.

Öte yandan Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor’dan 2006 doğumlu yetenekli pasör çaprazı Defne Başyolcu’yu renklerine bağladı. Özdemir ve Başyolcu, 2022-2023 sezonunda A Takım geniş kadrosunda yer alacak ve çifte lisansla oynayarak 1. Ligde maç tecrübesi kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Altyapımızdan yetişen, öz kaynağımız ve geleceğimiz Dilay Özdemir ve Zeynep Palabıyık ile yola devam derken, Nilüfer BLD. formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç pasör çaprazı Defne Başyolcu’yu da kadromuza katmanın sevincini yaşıyoruz. Yolunuz açık olsun en genç Tiger’lar… Turuncu beyaz renklerle, uzun yıllar nice başarılara!'' ifadeleri kullanıldı.