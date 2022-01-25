CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti. Temsilcimizde Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic 20 sayıyla en skorer isim olurken, Beyza Arıcı 13, Heyrman 9, Hande 8 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

CEV Kupası çeyrek final rövanlş karşılaşması da yarın (26 Ocak Çarşamba) saat 18.00’de yine Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Statü

Temsilcimiz, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını CEV Kupası’nda yarı finale yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip yarı finaldeki alacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru Kaya

URALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), Kulikova

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, Gözde

SETLER: 19-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (26’,26’,26’)