Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, McKenzie, Fatma Şekerci)
Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul (Berin Yıldırım, Rabadzhieva, Polen Ünver, Ceren Önal, Mehtap Öztunalı, İrem Çor, Büşra Güneş)
Setler: 25-16, 25-20, 25-20
Süre: 82 dakika (20, 31, 31)