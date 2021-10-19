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Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

19 Ekim 2021, Salı 20:22 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, McKenzie, Fatma Şekerci)

Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul (Berin Yıldırım, Rabadzhieva, Polen Ünver, Ceren Önal, Mehtap Öztunalı, İrem Çor, Büşra Güneş)

Setler: 25-16, 25-20, 25-20

Süre: 82 dakika (20, 31, 31)

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