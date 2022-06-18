Eczacıbaşı Dynavit, Simge Aköz’le sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı başarılı liberosu Simge Şebnem Aköz ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve Milli Takımımızın başarılı liberosu Simge’yle 2024-2025 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Simge Aköz: "Umarım hepimiz için hayırlısı olur"

İmza sonrası düşüncelerini paylaşan başarılı voleybolcu Simge Aköz, "Bana kendimi her zaman aile ortamında hissettiren ve altı yıldır formasını terlettiğim Eczacıbaşı ile üç sezon daha birlikteyiz. Eczacıbaşı'nda üç sezon daha forma giyebilecek olmak mutluluk ve gurur verici. Umarım hepimiz için hayırlısı olur ve çok başarılı sezonlar bizi bekler" dedi.

1991 yılında Samsun’da doğan Simge Şebnem Aköz, voleybola 7 yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı'nın kadrosuna katıldı.

İSTANBUL (İHA)