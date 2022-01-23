Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’na hazırlanıyor

Turuncu-beyazlılar, çeyrek final turunun iki maçına da 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde, İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Uralochka-NTMK Ekaterinburg maçı öncesi görüşlerini aktaran genç smaçör Saliha Şahin, “Avrupa maçlarımızın ikisini de kendi evimizde oynayacağımız için mutluyuz. Deplasmandaki maçlar her zaman daha zordur, kendi seyircimizin önünde oynamamızın bizim için avantajlı olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz, güzel iki maç olmasını diliyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Uralochka-NTMK Ekaterinburg karşılaşmaları, 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba, saat 18.00’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadeleler, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İHA