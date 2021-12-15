CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 16 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda Calcit Kamnik ile karşılaşıyor.

Maç öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı’nın genç liberosu Zeynep Palabıyık, "A Takım’a çıktığım ilk sezonda hedeflerimize ulaşmak için takımımla birlikte yoğun antrenmanlar yapıyorum. CEV Kupası’nda kayıp vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu maç aynı zamanda bizim için senenin son maçı olacak. Güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.