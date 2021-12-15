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Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'i konuk ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Calcit Kamnik’i İstanbul’da konuk edecek. Slovenya’daki karşılaşmayı set vermeden kazanan turuncu-beyazlılara, tur için iki set yeterli olacak.

15 Aralık 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'i konuk ediyor

CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 16 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda Calcit Kamnik ile karşılaşıyor.

Maç öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı’nın genç liberosu Zeynep Palabıyık, "A Takım’a çıktığım ilk sezonda hedeflerimize ulaşmak için takımımla birlikte yoğun antrenmanlar yapıyorum. CEV Kupası’nda kayıp vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu maç aynı zamanda bizim için senenin son maçı olacak. Güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

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