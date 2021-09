Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi görmeye devam eden Ecem Taşın Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ecem, olimpiyatlarda talihsiz bir sakatlık yaşadığını anımsatarak, "Rio 2016’da daha önce üçüncülük maçına çıkmış ve bronz madalya almıştım. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na ise altın madalya almak üzere hazırlanmıştım. Çok çalışmıştım. Maç esnasında çapraz bağlarım koptu. Ona rağmen sargıyla maça devam ettim. Ancak bu durum sonraki maçlarımı da etkiledi ve maalesef Tokyo’dan yaşadığım sakatlık yüzünden erken ayrılmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle ertelenen olimpiyatları fırsat olarak değerlendirdiğini aktaran Ecem, "Zamandan kazandık. Daha çok çalışmış oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın almak istiyordum çünkü. Türkiye Grand Prix şampiyonu oldum ardından Tokyo 2020’ye kota aldım. Ama yaşadığım sakatlık yüzünden madalya alamadan Türkiye’ye döndüm. İyileşip 2024 Paris Olimpiyatları’ndan altın madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.

"İyileşip bir an önce spora dönmek istiyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavisinin devam ettiğini anlatan Ecem, şunları kaydetti:

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 30 Ağustos’tan beri tedavi görüyorum. Eşim Alişan Çavdar şu an refakatçım ve en büyük destekçim. Her zaman yanımda ve destek oluyor. Burada şu an yan bağlarım güçlendiriliyor. Doktorlarımın dediğine göre çapraz bağlarımdan ameliyat olmam gerek. Bu ameliyattan sonra tekrar 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmaya başlayacağım. İyileşip bir an önce spora dönmek istiyorum. Tokyo’da yarışan ve madalya alan tüm arkadaşlarımı da ayrıca tebrik ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum."