Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Ece Erken, “Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar” açıklamasını yaptı. Mahmutyazıcıoğlu da Erken’in açıklamasına destek olmak için 12.07.2019’da açtığını iddia ettiği boşanma davasının evrağını basına yolladı. Ancak boşanma evrağındaki ‘çelişkiler’ dikkatten kaçmadı.

Sadece formu doldurup çıktı almış

Çelişki 1: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) aldığı boşanma evrağında davaya hangi Aile Mahkemesi’nin bakacağı yazmıyor.

Çelişki 2: Evrakta “anlaşmalı boşanma” ibaresi yer alıyor. İki tarafın anlaşmalı olarak açtığı davalar en fazla 3 ay içinde sonuçlanıyor ancak bu davanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen netice alınamaması kafalarda soru işareti bırakıyor.Eldeki veriler, böyle bir davanın 12.07.2019 tarihinde açılmadığını yönünde. Anlaşılan Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davası formu doldurup sadece çıktı almış.

Zaten UYAP’ın sisteminde de böyle bir dava görülmüyor. Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Yazıcıoğlu’nun da o tarihlerde sarmaş dolaş birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınlanması, dava açılmadığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

Dava yeni açıldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davasını , Ece Erken’le ilişkisi basına yansıyınca açtı. 19.02.2020 tarihinde açılan dava, 10. Aile Mahkemesi’nde ‘çekişmeli’ olarak görülecek.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davası hakkında yayın yasağı aldırdı. Ancak bu karara rağmen Ece Erken’in sosyal medya ve moderatörlüğünü yaptığı magazin programında konu hakkında açıklama yapması dikkat çekiyor.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle çekilen bu karesini Instagram sayfasında paylaştı.

Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknede arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

(Posta)