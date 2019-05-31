Ece Asude Ediz finale yükseldi

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda kızlarda Ece Asude Ediz finale yükselirken, Yağmur Baba bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya’nın Galati şehrinde düzenlenen organizasyonda bugün kızlarda yarı final müsabakaları yapıldı.

80 kiloda ringe çıkan Ece Asude Ediz, Rumen rakibi Elena Alexandru’yu mağlup ederek finale yükseldi.

46 kiloda mücadele eden Yağmur Baba ise Rus rakibi Alena Tremasova’ya mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Organizasyon, yarın erkekler yarı final maçlarıyla devam edecek. 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı, Rus boksör Aleksandr Zyrianov’la, 80 kiloda Burak Çelik de Ermeni Hovahnnes Papazyan ile karşılaşacak.

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda final müsabakaları 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.