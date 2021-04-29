Ebru Şancı tepki gösterdi: Geri dönmeyin!

Geçtiğimiz yıl oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olan eski model Ebru Şancı, aktif olarak kullandığı Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda İstanbul'u terk edenlere sitem etti.

Şancı, Trafik haritasını paylaştığı kareye "Vallahi bravo. İstanbul'u terk edip memleketine kaçanlar madem öyle, madem gidiyorsunuz orada kalın, dönmeyin geri" notunu düştü.

Ebru Şancı kendisine gelen olumsuz yorumlara ise yayınladığı bir video ile cevap verdi.

Şancı, açıklamasında o kişilere "Şimdi yazmış birkaç tane balta; siz de geçen sene gittiniz diye. Ben geçen sene tam altı buçuk ay kaldım. Yani gidip, yasak bitince geri gelmedim. Siz de gidip eğer 6-7 ay kalacaksınız gidin. Gelmeyin." diyerek tepki gösterdi.



