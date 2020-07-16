Ebru Şahin ve Cedi Osman ilk kez el ele görüntülendi

NBA’de ‘Cleveland Cavaliers’ forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin’in adı 3 hafta önce aşk dedikodusuna karışmıştı. Şahin magazin basınını suçlayarak “Hava sıcak tabii. Araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, ayıp. Mesleğinize mi saygınız yok bilemiyorum” demişti.

Cedi Osman ise “Haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu konu üzerinden insanlar mağdur edilmesin” açıklamasını yapmıştı. Çift geçen 13 Temmuz akşamı Alaçatı’da bir kulüpte eğlendi. Çıkışta yalan haber yapmakla suçladıkları habercilere gülüp el salladılar.

Ebru Şahin ile Cedi Osman önceki akşam da Alaçatı’daki Yeni Yer adlı lokantadan el ele çıktı. Cedi Osman “İlişkimiz yeni başladı. Arkadaş ortamında tanıştık. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. (Posta)