Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili devam ediyor.

Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede 515 binden fazla beğeni aldı.

Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta milli basketbolcunun yeğeninin de yer alması, "Ebru aileye girdi" yorumlarına neden olmuştu.

Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın Alaçatı’da tanıştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.

Şahin, Instagram hesabından ilk olarak bu iddiaları sert bir dille yalanlamış kısa süre sonra da Cedi Osman ile dudak dudağa yakalanmıştı.