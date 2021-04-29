Ebrar Karakurt Gorgonzola Novara'ya transfer oldu
Sultanlar Ligi'nde bu sezon THY forması giyen ve takımının Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez gitmesini sağlayan oyuncuların başında gelen 2000 doğumlu genç yetenek Ebrar Karakurt, İtalya Serie A1 takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibi, transferi resmi sitesinden "Türk Yıldızı" başlığıyla duyurdu. Karakurt "İtalyan ligi dünyanın en güzel ve en prestijli liglerinden. Bu ligin en iyi takımlarından biri Novara. Bu macerayı yaşama fikri beni çok heyecanlandırıyor, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.