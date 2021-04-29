İtalyan ekibi, transferi resmi sitesinden "Türk Yıldızı" başlığıyla duyurdu. Karakurt "İtalyan ligi dünyanın en güzel ve en prestijli liglerinden. Bu ligin en iyi takımlarından biri Novara. Bu macerayı yaşama fikri beni çok heyecanlandırıyor, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



