Ebrar Efkan Bilgiç: Liglerin tescil edilmesi haksızlık olur

Bilgiç, futbolcu alacakları, kulüplerin gelirleri, UEFA'nın önlemleri ve liglerin durumlarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.

- Futbolcu alacakları ne olacak?

Kulüplerle futbolcular arasında sözleşme imzalanırken net ücret, maç başı ücretleri, prim ücretleri gibi çeşitli türler var. Bonuslar da ekstra olarak var. Ligler devam etmedikçe maç başı ücretleri, bonuslar ödenemeyecek. Ama kulüpler, futbolcuların net maaşlarını ödemekle yükümlü. İsviçre'den Sion kulübü futbolcularından indirim talep etti ama 9 futbolcu kabul etmedi ve sözleşmeleri feshedildi. Bu hukuka uygun bir yaptırım değil. Futbolcunun garanti ücreti geçerlidir, indirim istemezse zorlama yapılamaz. Bu nedenle Sion'da sözleşmesi feshedilen 9 futbolcu muhtemelen FIFA'ya gidecektir ve kulüp futbolcuların ödemelerini yapmak zorunda kalacaktır.

- Kulüplerin, futbolculardan maaş indirimi istemesinin hukuki dayanağı var mı?

Sözleşmelerde böyle bir durum öngörülmemiş olsa da Türk hukukunda profesyonel futbolcu sözleşmeleri aslında borçlar hukukundaki hizmet sözleşmesi oluyor. Borçlar kanunundaki ilgili maddede de hakkaniyet indirimi başlıklı bir madde var. Bu da işverenin, işçiden mücbir sebepler, yani doğal afetler, salgın hastalık gibi durumlarda hakkaniyet indirimi isteyebileceğine dair bir ibare demek oluyor. Kulüpler bunu uygular mı uygulamaz mı tartışılabilir ama henüz hiçbir kulüp bu yola başvurmadı.

Karius'un Beşiktaş'ı alacaklarından dolayı FIFA'ya şikayet ettiği haberi var. Böyle bir durumda ne yaşanır?

Orada önemli olan detay salgın öncesi alacaklarını mı yoksa mevcut şartlardaki alacaklarını mı istiyor bunu bilmek gerekiyor. Bu konuyu tamamen çıkan haberler üzerine değerlendiriyorum ve istediği ödemelerin geçmiş döneme ait olduğunu düşünüyorum. Onları istemek içini böyle bir başvuru yapma hakkı var.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın izinsiz bir şekilde ülkesi Romanya'ya gitmesi sonucu kulübü, nasıl yaptırımlar uygulayabilir?

Sezon başında kulüpler, futbolcu ve teknik adamlara bir yönetmelik imzalatır. Bunun maddelerinden biri de kulüpten izinsiz bir şekilde şehirden ayrılmanın yasak olduğudur. Para cezası verilebilir. Ama bunun bir de üst boyutu var. TFF talimatları içinde, teknik adamların çalışması ve statüsü hususunu kapsayan kulübün izni olmaksızın ve gerekçesi haklı bulunmaksızın sezon içinde art arda 3 gün veya toplamda 10 gün kulüple fiili olarak bağlantısını kesen teknik direktörlerin sözleşmesi feshedilebilir maddesi var. Bu durumda Gaziantep, Sumudica'nın sözleşmesini feshedebilir.

- Futbolcuların sağlığıyla kulüpler ilgilenmek zorunda mı?

Kulüp personelleri işçi statüsünde sayılıyor ama sporcular üzerinden gidecek olursak kulüpler, futbolcu sağlığını korumakla yükümlü. Bunu kapsayarak kulüpler de futbolcuların izinsiz bir şekilde başka bir yerde tedavi görmesini yasaklamış durumda.

- Kulüplerin gelirleri nasıl etkilenecek?

Türk kulüplerinin çoğunun durumu içler acısı! Birçoğu borçlarını yapılandırdı. Kulüplerin gelirlerini; ticari, reklam ve sponsorluk gelirleri, lisanslı ürünler üzerinden değerlendirebiliriz. Ticari gelirler olarak 4 büyük kulübümüzün hisseleri borsada. Bu salgın borsa işlemlerini çok olumsuz etkilemiş durumda. Tüm Avrupa'da da bu böyle ve büyük kulüpler aslında bu salgından ekonomik olarak daha olumsuz etkilendi. Sponsorlarla ve maç gelirleriyle ilgili durumlarda da ligler devam etmediği için sıkıntı var. Öte yandan hemen her kulüp statlar için kira bedeli veriyor. Bir de işin bu kısmı var. Göztepe'yi ziyaret etmiştim ve 'Stadın henüz etrafı tam bitmemiş olmasına rağmen bir maç oynamamız halinde 1 ile 4 milyon TL arasında giderimiz oluyor' dediler. Şu an maç oynanmıyor olması bir nevi gideri kısmak oluyor ama bir yandan maç gelirleri de durmuş oluyor. Bu Avrupa'nın önemli kulüpleri için de geçerli. Mesela Neymar'a ödenen bonservis bedelinin en az 5 yıl boyunca bir daha ödenemeyeceğini, rakamların o kadar yükselmeyeceğini düşünüyorum.

- UEFA Financial Fair-play talimatı ile TFF'nin kulüp lisans ve Fair-play talimatı gelecek sezon nasıl uygulanacak?

Federasyonumuzun Haziran ayından itibaren uygulamaya koyduğu limit aşım oranı %30'du. Bunun derecesi gündemdeydi. Önümüzdeki sene bu limit aşımı %15'e düşüyor. Bu da kulüplerin daha sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyordu. Ama geçen günlerde TFF, kulüplerin gelecek sezonki lisans başvurularını Nisan ayının sonuna kadar uzattı. Buradan bile önümüzdeki sezon lisans talimatında esneklik olacağını anlayabiliriz. UEFA da yaptığı açıklamada salgın sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıların dikkate alınacağını ve talimatların yeniden düzenlenebileceğini ifade etmişti.

- Liglerin durumu ne olacak? Erteleme, play-off, tescil ve iptal seçenekleri tartışılıyor.

Bu konuyla alakalı görünürde 3 tane opsiyon var. Liglerin mevcut şekilde tescil edilmesi ki bu haksızlık olur. Play-off sistemi ihtimal dahilinde. Bir diğer husus da UEFA'nın, liglerin Haziran ayının sonuna kadar bitirilmesi isteği var. Ben yetişebileceğini düşünmüyorum, Temmuz ayına sarkabilir. Kulüplerin, futbolcuların açıklamalarına bakacak olursak başlansa bile 2-3 haftalık hazırlık sürecine ihtiyaçları olacak. Erken başlangıç sakatlıklara sebep olabilir, bu da transfere ve ekonomiye de zarar verir. Futbolcunun kariyerine de zarar verir. Fenerbahçe mesela devre arasında Zajc'ı satacaktı ama oyuncu sakatlandı ve transfer iptal oldu.

- Futbolcu sözleşmeleri ne olacak, transfer dönemi nasıl belirlenecek?

Bazı oyuncuların sözleşmeleri Mayıs sonu itibarıyla bitiyor. Ama liglerin sarkacağını düşünürsek bir düzenleme gerekecek. Bu durumda UEFA'nın her ligi aynı dönemde bitirmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Bu şekilde sözleşmelerin de bitiş tarihi ortak olacak ve transfer durumunda bu uygulama yaşanabilecek sorunların önünü kesecek.



