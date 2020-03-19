EBA ücretsiz internet nasıl alınır? EBA şifresi nasıl alınır?

Son dakika gelişmesi: Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta ülkemizde okullar tatil edilmişti. Türkiye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında bulunan uzaktan eğitim nasıl olacak ve ne zaman başlayacak soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT'den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerikleri paylaşılacak.

Önümüzdeki hafta başlaması planlanan uzaktan eğitim öncesi öğrenci ve eliler ise; 'EBA 3 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılabilecek?' sorusuna yanıt arıyor. GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine ücretsiz şekilde ulaşmak oldukça pratik. İşte, EBA Türk Telekom Vodafone Turkcell ücretsiz internet kampanyası başvurusu hakkında tüm merak edilen ayrıntılar...

EBA Giriş nasıl yapılır?

EBA'ya; https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E-devlet, Mebbis/ E-okul Bilgileri ile, öğrenci bilgileri ile, açık öğretim bilgileri ile, EBAKOD ya da yurtdışından da erişim sağlanabiliyor.

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Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle Eba.gov.tr aracılığıyla uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. Canlı yayın dersler hem EBA'da hem TRT'de olacak. Uzaktan eğitim 23 Mart'tan itibaren başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, EBA kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, sistem için internet tanımlamalarına başladıklarını bildirdi.

EBA ücretsiz internet nasıl alınır?

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.

MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.

Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.

Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.

Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.



