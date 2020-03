EBA lise canlı izle! EBA lise ders programı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersin ardından Türkiye'de uzaktan eğitim dün başladı. İlk gün heyecanının ardından, ikinci güne geçildi. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, bugün de 'EBA TV yayını saat kaçta? EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise ders programı!' başlığı altında araştırmalarını hızlandırdı. Frekans ayarlama işlemlerini henüz yapmayanlar için ise MEB tarafından EBA TV frekans ayarı paylaşıldı. Öte yandan, EBA giriş ile öğrenci şifresi alma ve yeni hesap oluşturma sorgulamaları bugün de yapılıyor.

TRT EBA TV DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen EBA ders programı öğrenciler ve velilerin erişimine açıldı. Buna göre 24 Mart Salı günü ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri, ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri ve lise 9,10,11,12.sınıf öğrencileri, EBA ders programı içeriğine riayet ederek eğitimlerini alabilecek. Her sınıfın ders saati farklı zaman dilimlerinde olacak. TRT tarafından gerçekleştirilecek olan yayınlar uydu üzerinden takip edilebileceği gibi eba.gov.tr aracılığıyla da izlenebilecek.

EBA ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi saat aralığında hangi dersleri izleyebileceklerini öğrenebilecek. Sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders görecek. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak.

EBA ders programı haftalık olarak yayımlanmaya devam edecek. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bulundukları sınıfa göre alacakları eğitim saati farklı olacak.

EBA TV ders programı 23-27 Mart tarihlerinde her sınıf için farklı saat aralıklarında yayında olacak. Lise 9.sınıf öğrencileri 09.00 ile 10.00 arasında üç ders görebilecekken, lise 10.sınıf öğrencileri üç dersi 10.30 ile 11.30 arasında alacak. Her sınıfın ders saatleri farklı olacak.

EBA ders programı tablosu için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

EBA ders programı tablosu için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.

Gelecek haftanın ders programı ilerleyen günlerde bakanlık tarafından yayımlanacak.