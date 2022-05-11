EA Sports FIFA oyun serisinin ismini değiştirdi

EA Sports, FIFA23'ün FIFA serisinin son oyunu olacağını ve 2024 itibarıyla oyunun EA SPORTS FC olarak yoluna devam edeceğini açıkladı.
Electronic Art INC (EA) şirketi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile video-Oyun ortaklığını resmen sonlandırdığını duyurdu. EA-FIFA ortaklığı bu yıl Katar'daki Dünya Kupası sonrası sona erecek.
Ortaklığın bitmesiyle birlikte EA, 2023 yılında, dünya futbol çevrelerindeki 300'ü aşkın partneriyle işbirliği halinde 'EA Sports FC' adlı interaktif bir oyun yayınlamayı planlıyor.
Haberin ardından EA şirketinin hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.