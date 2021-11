EA SPORTS FIFA Online 4’te yeni klasman

101XP şirketinin güzel haberleri var! Türkçe'ye yerelleştirilerek sizlere sunulan EA SPORTS FIFA Online 4, yeni içeriklerle sürekli gelişiyor. Bu ay, FIFA Online 4’e yepyeni bir oyuncu klasmanı ve buna ek olarak maç türü ve ödül sistemi için bazı yenilikler getirildi.

Best of Europe 21 klasmanında; şu an oyundaki taban başlangıcı olan 90 GEN’den daha yüksek GEN’e sahip olan, yakın zamandaki öne çıkan şampiyonalarda play-offlara çıkmış olan, bu yıl Avrupa’nın en iyi oyuncuları arasında yer alan 300’den fazla sporcu yer alıyor. Mason Mount, David Alaba, Phil Foden ve Joao Felix gibi pek çok yıldızı bünyesinde barındırıyor.