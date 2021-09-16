EA SPORTS™ FIFA Online 4’e yeni oyun modu: Volta Live

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden EA Sports imzasıyla 101XP tarafından Türkiye sunucuları açılan EA Sports FIFA Online 4’ün yeni oyun modu aktif oldu. Volta Live adını taşıyan oyun modu futbol dünyasının yıldızlarını bireysel olarak oynama imkanı sunuyor. Arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla oynayabileceğiniz Volta Live modu, gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatıyor.

4v4 formatında gerçek oyuncularla online olarak oynanabilen Volta Live modu, 11v11 modunda gerçek oyuncularla takım veya rakip olma imkanı sunuyor. Seçilen takımdan bir futbolcuyu tercih ederek oynayabildiğiniz Volta Live modu Resmi Maç, Gerçek Oyuncularla Dostluk Maçı, Arkadaşlarla Özel Maç ve Yapay Zekaya Karşı İdman modlarında oynanabiliyor.

EA Sports FIFA Online 4 Volta Live Trailer: https://youtu.be/vgFGQoocjSQ

29 Eylül’den itibaren oynanabilecek olan Dereceli Mod’da oyuncular benzer yetenek seviyesindeki diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilecek. Oyuncular yeni oyun modu Volta Live’da üst sıralara tırmanmak ve Türkiye sıralamasında liderliğe çıkmak için mücadele edebilecekler.

Volta Live modunun seslendirmeleri Murat Kosova ve Nebil Evren’den!

Tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak yayınlanan EA Sports FIFA Online 4’ün seslendirmelerini gerçekleştiren Murat Kosova ve Nebil Evren yeni oyun modunda da anlatımlarıyla oyunculara eşlik ediyor.

Volta Live moduyla ilgili konuşan Murat Kosova, “"Çocukken arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında top peşinde koşmaya bayılıyordum. O zamanlar bizim maçlarımız için ünlü bir spiker olması sadece bir dilekti. Bu tabii ki Volta Live modu için seslendirme yaparken aynı atmosferi yakalayabilmek için her noktanın önemini arttırdı." dedi.

Yeni oyun modunun seslendirme süreciyle ilgili Nebil Evren, “"Bu modun seslendirmelerini yaparken, ana oyundaki seslendirmelerden farklı olması için çalıştık. Volta Live kesinlikle kendine has eşsiz bir stile sahip bir oyun modu. Murat’ın da söylediği gibi sokak futbolunun dinamiklerini ve heyecanını Volta Live ile Türk oyunculara getirmeyi başardığımızı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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