EA SPORTS™ FIFA Online 4, Türkiye’de!

Tamamen Türkçeleştirilen oyunda, maç anlatımları tüm oyuncuların beğendiği Murat Kosova & Nebil Evren ikilisi tarafından yapılıyor.

Murat Kosova ses kayıt aşamasındaki süreci, sahne arkası videosunda; “Amacımız, özel ve özgün futbol atmosferini evinize getirmekti, umarım başarmışızdır” olarak yorumluyor.

Aynı videoda Nebil Evren, “Ben seslendirirken çok eğlendim, eminim sizler de oynarken çok eğleneceksiniz”, şeklinde süreç hakkında yorumlarını ekliyor.

Türkiye’deki oyuncular halihazırda birçok moda erişime sahipler:

● 1v1 Dereceli Maçlar;

● Teknik Direktörlük Modu;

● Lig Maçları;

● Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar.

Oyunun açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar;

● Live; aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri

● Club Heroes; Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcuyu

● World Hero Debut; Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonasında harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızları

● Turkish Club Stars; Türkiye’de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcuyu, içerir.

Daha fazla içerik ve oyun modu ileride açıklanacak.

Ayrıca 101XP firması, yerel fiziksel sunucuların, tüm Türkiye’den maksimum sayıda oyuncu için rahat bağlantı sağlayacağını belirtti.

EA SPORTS™ FIFA Online 4, https://fo4tr.101xp.com/ sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir.

Lansman hakkında daha fazla bilgiye Instagram, Facebook ve YouTube kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz. FIFA Online 4’ü sosyal medyada takip ederek, gelecek güncellemeler hakkında bilgiyi ilk öğrenenlerden olabilirsiniz ve eğer daha da fazlasını merak ediyorsanız resmi Discord sunucusuna katılabilirsiniz.

Oyunun fragmanını izleyin: https://youtu.be/jJLs4joPhks

101XP Hakkında

101XP, A.B.D. ve Avrupa’da faaliyet gösteren enternasyonal yayıncı bir firma olmanın yanısıra, geniş bir spektrumda online oyunları hizmete sunan yenilikçi bir oyun platformunun da geliştiricisidir. 101XP, Facebook,Steam, Google Play, Apple iOS ve diğer büyük platformlarda çok sayıda oyun yayınlamıştır.Resmi websitesi: https://en.101xp.com/

Electronic Arts Hakkında

Electronic Arts (NASDAQ: EA), dijital interaktif eğlencede dünya lideridir. Şirket, internete bağlı konsollar, mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlar için oyunlar, içerik ve çevrimiçi hizmetler geliştirir ve sunar.

2021 mali yılında EA, 5.6 milyar dolarlık GAAP net geliri açıkladı. Merkezi Kaliforniya, Redwood City'de bulunan EA, EA SPORTS™ FIFA, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™ ve F1™ gibi eleştirmenlerce beğenilen, yüksek kaliteli markalardan oluşan portföyüyle tanınmaktadır. EA hakkında daha fazla bilgiyi www.ea.com/news adresinde bulabilirsiniz.