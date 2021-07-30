EA SPORTS FIFA Online 4 erken erişim günleri sırada

101XP bu sonbaharda Türk oyuncular için erişilebilir olacak EA SPORTS™ FIFA Online 4 için önemli tarihleri duyurdu.

EA SPORTS™ FIFA Online 4 Erken Erişim Günleri 28 Ağustos'ta başlayacak ve oyuncular ilk kez oyuna giriş yapabilecekler. 27 Ağustos’a kadar resmi web sitesi fo4tr.101xp.com üzerinden kayıt yaptırmış olan oyuncular bütün modlara ve sınıflara erken erişim sağlamanın yanı sıra sayısız ödülün sahibi olacaklar.

Türkiye için adapte edilmiş ve tamamen Türkçe’ye çevrilmiş oyun, resmi websitesi fo4tr.101xp.com üzerinden ücretsiz oynamak için indirilebilecek.(Oyun içi satın alımlar içerir.) Türkiye’de bulunan fiziksel serverlar, üst düzey optimizasyon ve kullanışlı PC kontrolleri ile maksimum sayıda oyuncuya stabil ve rahat bir oynanış sağlayacak.

FIFA Online 4 oynamanın ücretsiz olmasının yanısıra, oyuncular istedikleri takdirde takımlarını geliştirmek için çeşitli öğeleri satın alabilecekler. Şu an özel bir oranla indirimde olan ve üst seviye futbolcularla beraber, 1 hafta boyunca VIP ve milyonlarca oyun için BP içeren Özel Kulüp Paketleri, erken erişim günlerine kadar satışta olacak.

“Daha Fazla Kayıt, Açılışta Daha Fazla Ödül” etkinliği sayesinde, kayıt olan her kullanıcı, toplam kayıtlı kullanıcı sayısına göre genişleyen ödül havuzuna katkıda bulunacak ve tamamlanacak görevlerle toplam kayıt olan oyuncu sayısına göre ödüller kazanacaklar.Daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

“Arkadaşını Davet Et” sistemi sayesinde oyuncular lansman öncesinde dahi birbirleriyle iletişim içerisinde olabilecek ve birbirlerine oyun içi kaynak kazandırabilecekler. Oyuncular, davet etmiş oldukları 5 farklı oyuncuya kadar ödül kazanabilecekler.

EA SPORTS™ FIFA Online 4 Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen oynaması ücretsiz bir çok oyunculu oyundur.

EA SPORTS™ FIFA Online 4 Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dâhil 30’dan fazla uluslararası ligde yer alan 600’den fazla takım ve 17.000’in üzerinde oyuncu’nun lisansına sahiptir. Oyunda Türkçe maç anlatımının yanısıra, Türk oyuncular için özenle seçilmiş Türkçe şarkılar da olacaktır.