E32019 coşkusu ile Twitter’da en çok Pokemon konuşuldu

Final Fantasy VII Remake hakkında en çok tweet atılan en yeni oyun olurken Pokemon, Fortnite ve Splatoon en çok ilgi çeken ve hakkında en çok konuşulan oyun oldu. Ayrıca bu sene oyun fanatikleri, Twitter E3 etkinlik sayfasının açılmasıyla oyun dünyasındaki en önemli duyurulara, röportajlara ve son haberlere ulaşma şansı buldu.

Geçtiğimiz hafta, dünyanın her tarafından katılımcıları olan oyun topluluğu, Los Angeles’ta senede bir kez gerçekleşen E3 fuarından çıkan duyuruları, son açıklamaları ve olayları konuşup heyecanlarını paylaşmak için Twitter’da buluştu. Hangi oyunun açıklanacağı veya hangi sürpriz konuğun geleceği fark etmeksizin herkes Twitter’da paylaşımlar yaptı.

Etkinlik süresince en çok tweet işte bu ülkelerden geldi:

1. 1-Amerika Birleşik Devletleri

2. 2-Japonya

3. 3-İngiltere

4. 4-İspanya

5. 5-Fransa

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan yayıncılar aşağıdaki gibiydi:

1. 1-Nintendo (@NintendoAmerica)

2. 2-Xbox Studios (@Xbox)

3. 3-Sony Interactive Entertainment (@Playstation)

4. 4-Square Enix (@SquareEnix)

5. 5-Bethesda (@Bethesda)

Hakkında en çok tweet atılan yeni çıkacak oyunlar şöyleydi:

1. 1-Final Fantasy VII Remake (@finalfantasyvii)

2. 2-CyberPunk2077 (@cyberpunkgame)

3. 3-Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (@ZeldaOfficialJP)

4. 4-Animal Crossing: New Horizons (@NintendoAmerica)

5. 5-Marvel’s Avengers (@PlayAvengers)

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan oyunlarsa şöyle sıralandı:

1. 1-Pokemon (@Pokemon)

2. 2-Fortnite (@FortniteGame)

3. 3-Splatoon (@SplatoonJP)

4. 4-Super Smash Bros. Ultimate (@SmashBrosJP)

5. 5-Apex Legends (@PlayApex)

Oyun fanatikleri aynı zamanda Nintendo’nun basın konferansında onları en mutlu eden açıklamaları Twitter hesaplarında paylaştı.

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Final Fantasy VII Remake ve Marvel’ın Avengers Oyunları Square Enix’in basın konferansında duyuruldu.

Twitter’da en çok konuşulan konular olmalarının yanında @Bethesda, @EA, @Nintendo, @SquareEnix, @Ubisoft ve @Xbox hesaplarının her biri kendi basın konferansları sırasında dünya çapındaki trendler arasında birincilik koltuğuna oturdu. Etkinliğin kendisi de #E3 ve #E32019 etiketleriyle trend konular arasında yerini aldı.



