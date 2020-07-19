Son yıllarda sporun en önemli trendlerinden biri olan e-spor, son aylarda etkinliğini daha da arttırdı. Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 2.7 milyar oyuncusu bulunan e-spor, pazar değeri olarak da 160 milyar Dolar’a yaklaşmış durumda. Türkiye’de de 4 milyonu aşkın kişi, esporu yakından takip ediyor. Dolayısıyla da oyun sektörü çok ciddi bir artış gösteriyor. Bu da hem Türkiye’de hem de dünyada e-sporu büyük bir sektör haline getiriyor. Bu yükselişi sağlayan en önemli etmenlerden biri de sponsorluklar ve turnuvalardaki artış.

Finale iki takım gitti

Türkiye’de bu dönemde hem sayı olarak hem de kalite olarak turnuvalarda önemli bir yükseliş var. Bunların belki de en önemlisi Red Bull M.E.O. turnuvası oldu. Bu sene üçüncüsü düzenlenen ve 4 çevrim içi bir de çevrim dışı elemeye sahne olan turnuva, Türkiye’de bir ilke de imza attı. Türkiye’de ilk kez bir e-spor organizasyonu, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde İstanbul Boğazı’nın ortasında bir feribotta gerçekleşti. Böylece e-spor kapalı ortamlardan açık alana taşınırken, Türkiye bu güzel organizasyonu ile de Dünya finaline iki takım gönderme hakkını elde etti. Finali kazanan Blaze Esports takımı doğrudan ve Futbolist takımı da davet üzerine (wild card) büyük sahnede şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Futbolist, aynı zamanda İstanbul Boğazı’nda yapılan yarı finalin de kazananı olmuştu.

Türkiye’den dünyaya yayıldı

Red Bull Türkiye’nin oluşturduğu bir format olan ve Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışmasının yaşandığı Red Bull Flick oyunseverlere, yıllara meydan okuyan Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında mücadele etme fırsatı sunuyor. Ve bu format artık dünyanın 15 ülkesinde oynanmaya başladı. Geçen yıl dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altına dahil olarak daha büyük bir kitleye erişti. Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One da bu sene isim değiştirerek oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Red Bull Gaming Ground@HOME fark yarattı

Turnuvaların yanı sıra esporu geliştiren ve sektörün büyümesini sağlayan etkenlerden birisinin internet üzerinden canlı yayın yapma imkânı sunan platformlar (Twitch, Mixer, Youtube) oldu. Türkiye genelde bireysel yayıncılar üstünden ilerleyen gaming yayıncılığı Red Bull sayesinde bir platforma da sahip oldu. Red Bull Gaming Ground @HOME isimli platformun çatısı altında twitch üzerinden birçok yayına ev sahipliği yapıldı. Önemli turnuvaların sayısı arttıkça Türkiye, dünyanın en önemli espor ülkelerinden konumuna gelebilir.



