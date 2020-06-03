E-spor kupa heyecanı Tuzla’da

Tuzla Belediyesi sosyal medya hesapları ve Tuzla Belediyesi resmi web sayfası üzerinden yapılan başvuru sonrasında Espor tutkunları final karşılaşması için bir araya geldiler. 31 Mayıs Pazar günü finali yapılan Espor turnuvası Tuzla Belediyesi’nin yaptığı yayınla da heyecanlı görüntülere sahne oldu. Düzenlenen yarışmada dereceye giren gençler ödül almaya hak kazandılar.

COVID 19 süreci nedeniyle evde kalan gençler ve Espor meraklılarını bir araya getiren etkinlik için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Teknolojinin gelişmesi ve interaktif sektörün büyüyen sporu Espor göz ardı edilemez. Biz de özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında böyle bir turnuva başlatmayı planladık. Espor karşılaşmaları için gençlerimizi turnuvamıza davet ettik. İlkini düzenlediğimiz turnuva ile birlikte önümüzdeki dönemlerde yeni organizasyonlar ve etkinlikler de düzenleyeceğiz. Turnuvayı kazanan gençleri tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Espor Turnuvası Kazananları

Fifa20

1. Uğur “Wolborq” BAYRAM

2. Kaan “vvade88” TEPEKÖY

3. Furkan “Fufionfire” ÖZDEMİR

4. Ferhat “FTazex” TAZE

5. 6. 7. 8.

- Doğukan “Dodo1905” YAPICI

- Kerem “keremkaplanoglu” KAPLANOĞLU

- Renan Yavuz “surprse89” ÇALDIRAN

- Boray “Tiger787amazing” ÇAKIR





CS:Go

1. Outrage

- İbrahim “Lurzy0y0” SANDIKÇI

- Sezgin“Fabre” KALAYCI

- Yiğit “yT” ÖZDEN

- Özgür “SARANOSTRA” BİRİNCİ

- Berkan “ward3n” TANRIVERDİ





2. Winnersclub

- Eren “erNNN” AKDEMİR

- Furkan “jimpoaA” MERT

- İbrahim Halil “ATLANTIS” ERKILIÇ

- Kazım “n3xx” YAKUT

- Mustaf Yağız “Dipci” KOCAMAN





3. slopewalkers

- Doğukan “perMonster” KARAGÜL

- Selim “NovaStrike35” YILDIZ

- Alican “Quarrxx” DAYMAZ

- Ulaş “U_lash” GÜLÇEK

- Gürkan “Werbiez” ÇETİN