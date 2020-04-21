Bildiğiniz gibi seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği spor faaliyetleri ertelense de e-spor dünyasındaki maçlar hâlâ daha devam ediyor. Bu durumun farkında olan İngiltere Premier Ligi (EPL) yönetimi, maçları sanal ortama taşımaya karar verdi. Oyun ve futbol tutkunlarını aynı çizgide buluşturacak bu etkinlikte yarışacak kişilerse yine futbolun gerçek yıldızları olacak.

Raheem Sterling, Wilfried Zaha, Trent Alexander-Arnold, Moussa Sissoko ve daha birçok Premier Lig yıldızının FIFA 20’de birbirine meydan okuyacağı turnuvanın tüm gelirleri, EPL oyuncularının Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için para toplamak amacıyla oluşturdukları #PlayersTogether girişimine bağışlanacak.

21 Nisan’da Türkiye saatiyle 14'de başlayacak olan turnuvanın fikstürü de açıklandı. Buna göre turnuvanın ilk ayağında oynanacak maçlar şu şekilde olacak:

1. Tur / 21 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

1A - John McGinn (AVL) vs Neal Maupay (BHA)

1B - Josh Franceschi (ARS) vs Nathaniel Chalobah (WAT)

1C - Dwight McNeil (BUR) vs Ryan Fredericks (WHU)

1D - Philip Billing (BOU) vs Angus Gunn (SOU)

Son 16 / 22 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

2A - Raheem Sterling (MCI) vs Wilfried Zaha (CRY)

2B - Tom Grennan (MUN) vs Trent Alexander-Arnold (LIV)

2C - Reece James (CHE) vs Andre Gomes (EVE)

2D - Moussa Sissoko (TOT) vs Christian Atsu (NEW)

Son 16 / 23 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

2E - Diogo Jota (WOL) vs Wilfred Ndidi (LEI)

2F - Todd Cantwell (NOR) vs Lys Mousset (SHU)

2G - 1A Kazananı vs 1D Kazananı

2H - 1B Kazananı vs 1C Kazananı

Maçlar nereden izlenebilir?

Hayranlar, maçları hafta boyunca Premier Lig’in resmî internet sitesi ve uygulamasının yanı sıra YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından da takip edebilecekler. Bununla birlikte Sky Sports YouTube ve Twitch kanallarıyla Football Daily YouTube kanalı da turnuvayı canlı yayınlayacak.



