e-Nabız nedir, nasıl kayıt olunur? e-Nabız şifre nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi. Açıklamada, "Risk durumlarının e-nabız sistemi üzerinden öğrenilebileceği, aşının da hekimler tarafından sadece "Reçetem" sistemi üzerinden yazılabileceği ve elle yazılan reçetelerin işleme sokulmayacağı" vurgulandı.

e-Nabız nedir?

Bakanlığın yaptığı açıklama ile yüksek risk grubunda bulunan ve grip aşısı yaptıracak kimseler e-Nabız üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Reçetelerim' kısmından grip aşısı sorgulaması yapılabiliyor. e-Nabız sistemi üzerinde grip aşısı yaptırmaya uygun olanlar, aşıyı 72.64 lira karşılığında eczanelerden temin edebilecek ve aşı aile hekimleri tarafından yapılacak.

e-Nabız nasıl kayıt olunur? e-Nabız şifre nasıl alınır?

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.



