Aşı sorgulama tüm Türkiye'nin gündeminde. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sonrasında 65 yaş üstü ve sağlık durumu nedeniyle öncelikli olan vatandaşlar aşılanacak. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Aşı randevusu için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHSR) sistemine giriş yapmak gerekiyor. MHRS sisteminden olduğu gibi e-Nabız sisteminden de aşı randevusu almak mümkün. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelik gruplarındansanız sayfa üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Öncelik grubunda olmayan kimseler randevularını daha sonra alabilecek.

E-NABIZ KORONAVİRÜS AŞI SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

e-Nabız koronavirüs aşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

e-Nabız uygulamasına giriş yapabilmek için ilk olarak “enabiz.gov.tr” internet adresine girmek ya da e-Nabız mobil uygulamasını indirmek gerekiyor. e-Nabız sistemine T.C. kimlik numarası e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, sol üst kısımda bulunan ‘COVİD-19 aşı durumunu sorgulama' sekmesine tıklayın. Eğer öncelik grubundaysanız sayfa üzerinden randevu alabilirsiniz.

E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.”

Koronavirüs aşısını ilk etapta kimler olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yayına aldığı platformda kimlere aşı uygulanacağına ilişkin bilgiler de ‘Kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak?' bölümünde ayrıntılı olarak anlatılarak, “İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak” denildi.

e-Nabız nedir? e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır.

e-Nabız kronik hastalık nasıl sorgulanır?

e-Nabız sistemi üzerinden vatandaşların kronik rahatsızlıklanm sorgulamaları aşağıdaki işlemler doğrultusunda yapılacaktır. Kronik rahatsızlıklar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklarla ilgili risk kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir.

1. Vatandaş e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapar.

2. Vatandaşın kronik rahatsızlığı yoksa giriş yapılan alanda "Kayıtlı bilginiz bulunmamaktadır." uyarısı çıkar.

3. Vatandaşın kronik rahatsızlığı varsa giriş yapılan alanda kronik rahatsızlığa ilişkin "Tanı Kodu", "Tanı Adı" ve "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" başlıklan çıkar.

4. "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" alanına tıklandığında ilgili makama verilmek üzere kişinin riskli kişiler kategorisinde yer aldığını, belgenin e-Nabız sisteminden otomatik olarak oluşturulduğunu ve karekodun okutularak doğrulama işleminin yapılabileceğini belirten bilgilerin yer aldığı tek sayfalık bir doküman PDF formatında indirilir.

5. Vatandaş belgenin çıktısını alarak ilgili kurum ile paylaşır.

e-Nabız giriş nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.