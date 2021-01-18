E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. E-okul VBS giriş ekranı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. VBS ile öğrenciler yıl boyunca aldıkları sınav, ödev notlarını görüntüleyebiliyor. Okullarda birinci dönem karneleri dijital olarak 22 Ocak’ta erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı duyuruya göre, sınavların yapılamadığı dönemde ilk ve ortaokullarda karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Selçuk, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini ifade etti.

e-Karne ne zaman ve nasıl verilecek?

Türkiye'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak Cuma günü tamamlanıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler online olarak görüntülenebilecek.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

e-okul e-karne nasıl görüntülenir?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tedbir amaçlı aldığı karara göre, öğrenciler karnelerine e-okul üzerinden ulaşabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karne süreciyle ilgili yaptığı açıklama:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.



