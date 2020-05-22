e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek
UEFA tarafından düzenlenen ve Türkiye e-Milli Takımı'nın da mücadele edeceği e-EURO 2020 sanal futbol turnuvası yarın başlayacak. Türkiye'yi Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil edeceği turnuva öncesinde milli futbolculardan destek geldi.
UEFA tarafından düzenlenen e-EURO 2020 yarın start alacak. Türkiye e-Milli Takımı'nın da yer alacağı turnuvada, Ay-Yıldızlıları Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu temsil edecek. 20 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde oynanan Play-Off turunda Kazakistan ve Litvanya'yı geride bırakarak grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 takım arasına katılma hakka kazanan Türkiye e-Milli Takımı'na yarın başlayacak olan turnuva öncesinde futbolculardan destek geldi.
https://twitter.com/emillitakimlar/status/1263758100374392832
Kaan Ayhan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman ve Ozan Kabak, çektikleri videolarla, turnuva öncesinde Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'ya başarılar diledi.