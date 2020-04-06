Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet'ten online olarak başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi. Dün akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre başvuruların ePttAVM üzerinden alınacağı açıklanmıştı. İlgili sayfanın yoğun talebi karşılayamaması sebebiyle başvuru sürecine e-Devlet üzerinden devam edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından PTT ücretsiz maske dağıtımı talebi oluşturacak vatandaşların, ePttAVM yerine e-devlet kanalını kullanması gerekiyor.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

e-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.