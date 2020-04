Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşımız için son derece önemli olan e-devlet şifresi ile ilgili merak edilen son dakika gelişmelerini derledik. Vatandaşlar e-Devlet sayesinde, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-Devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir. Turkiye.gov.tr üzerinden birçok devlet işlemi kolaylıkla halledilebilmekte, e-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarasının yanında E-devlet şifresi de gerekmekte, e-devlet şifresi nereden alınır? E-Devlet şifresini unutunca ne yapmak gerekir?

e-Devlet şifresi tekrar alınır mı, şifresini unutanlar ne yapmalı?

Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifremiUnuttum adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

e-Devlet şifrenizi 3 ayda bir değiştirin

Kişisel bilgilerinizin güvenliği için, sistem 3 ayda bir şifre değişikliği yapılması uyarısında bulunur. Ancak bu durumda bile isterseniz şifrenizi değiştirmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.

e-Devlet şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Kredi başvurusu, işe giriş v.b. nedenler ile sizden şifrenizi isteyen kişilere şifrenizi vermeyiniz. Şifrenizi verdiğiniz kişiler pek çok kişisel bilginize ulaşabilir ve adınıza işlem yapabilir.

e-Devlet şifresi online olarak alınıyor mu?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

e-Devlet şifremi nasıl değiştiririm?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.