Corona Virüs bütün ülkede etkisini ardırmaya devam ediyor. Maske kullanımı artık zorunlu hale geldi. Peki, e-devletten bedava maske nasıl alınır? E-devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevaplarını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Corona Virüs'ün etkisini artırmasının ardından tek kullanımlık maskelerin e-devlet üzerinden vatandaşlara bedava dağıtılacağını duyurmuştu. Vatandaşların tek yapması gereken e-devlete girerek maske siparişini vermek. Maskeler daha sonra PTT Kargo ile vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

E-devletten maske başvurusu nasıl yapılır?

Kısaca e-devletten maske başvurusu nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresine tıklamanız gerekiyor. Sonra maske başvurusu yapılacak sayfa açılacak. Burada "Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Not: 3 katlı 5 adet cerrahi maske talebi için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor...

Maske talebi nasıl yapılır?

Maske talebini yapmak için öncelikle TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından isim soyisim girerek ilerliyorsunuz. Aile Bireyleri Bilgileri'ni de yine bu kısımdan ekleyebilirsiniz. (+) Aile bireyi yazan yere tıklayarak dilediğiniz kadar ailenizden kişiyi ekleyebilirsiniz.

İletişim bilgileri bölümü...

Buraya öncelikle cep telefonu ya da ev telefonu numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra maskelerin size ulaşması için açık adresinizi düzgün bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ayrıca güvenlik sorusuna doğru cevap vermeniz gerekecek. Bu arada Girdiğiniz Bilgiler ile Alabileceğiniz maske adeti otomatik olarak belirlenecek.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri http://basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.