Lacivert-Beyazlılar son iki sezonda NBA takımı Brooklyn Nets forması giyen 21 yaşındaki Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Cedevita Zagreb altyapısında yetişen ve 2018 Draftı'nda Nets tarafından seçilen Dzanan Musa geçtiğimiz ay serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Avrupa'ya döneceği konuşulan Bosnalı basketbolcunun ismi, Fenerbahçe Beko'yla da anılmıştı. 2.06 boyundaki Dzanan Musa, Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Nets forması ile 40 maçta süre alan Musa, maç başına 4,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.



