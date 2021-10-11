Dyshawn Pierre: Sert bir mücadele ortaya koyacağız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Dyshawn Pierre açıklamalarda bulundu.

ALBA Berlin'e karşı çok iyi hazırlanarak sert bir mücadele ortaya koyacaklarını belirten Pierre, "Zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacağız. 40 dakika boyunca odaklanmalıyız. Rakibimiz yüksek tempoda basketbol oynuyor, bu nedenle geçiş hücumlarına çok dikkat etmeliyiz. Teknik ekibimizin planına sadık kalmalıyız. Maça en iyi şekilde hazırlanacak ve sert bir mücadele ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.