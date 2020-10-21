Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Dyshawn Pierre, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos’un güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirten Dyshawn Pierre, "Panathinaikos’un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Konsantre olmalı ve koçumuzun maç planına sadık kalmalıyız. Çok çalışmalı ve bu karşılaşma için hazır olmalıyız. Panathinaikos’un çok iyi uzun oyuncuları var ama aynı zamanda çok etkili kısalara da sahipler. Koçlarımız bizi tüm bu detaylar için hazırlıyor. Ribauntları kontrol etmeli ve savunmada aktif olmalıyız. Savunmada sert kalabilirsek, bunu hücum performansımıza da yansıtacağımızı düşünüyorum. Bu sayede maçı kazanmak için önemli bir şans elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



