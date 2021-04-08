Dyshawn Pierre: Bizim için çok önemli bir karşılaşma

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, normal sezonun son haftasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına çok önemli bir maç olduğunu belirten Pierre, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Bu mücadelede galip gelmemiz halinde ilk dörtte yer alma şansımızı sürdüreceğimizi ve Playoff’ta saha avantajına sahip olma ihtimalimizi devam ettireceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda normal sezonun son mücadelesi olacak ve bu dönemi güçlü bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çok iyi çalışacak ve sonucunda da neler yapabileceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.