Geçtiğimiz sezon şampiyon olup BATE'nin hegemonyasına son veren Dynamo Brest, sezona da Süper Kupa moraliyle başlamıştı ama ligde durumlar pek iç açıcı ilerlemiyor. Son olarak Energetik-BGU deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndüler ve son 5 maçta 3. kez sahadan puansız ayrıldılar. Cezası devam eden tecrübeli stoper Yevhen Khacheridi'den bu zorlu maçta da faydalanamayacaklar.

BATE ise Dynamo Brest'e kıyasla oldukça formda bir dönemden geçiyor... Son 4 lig maçında fire vermediler, son 6 lig maçının 4'ünde gol yemediler ve kupada da finale yükselme başarısı gösterdiler. Ligdeki ilk 4 maçın bankosu Boris Kopitovic iyileşti ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Slutsk maçında kadroda yer aldı. Takımdaki tek eksik gollerini atmaya başlamışken sakatlanan Anton Saroka ancak, onun kadroda olmadığı son 3 maçta BATE'den rakip filelere tam 11 gol izledik!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BATE ligdeki son 7 maçının 5'in de hem ilk yarıyı hem de maç sonunu önde kapattı.

- Dynamo Brest'in ligdeki son 3 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- BATE'nin deplasmandaki son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "BATE galibiyeti" oldu! %20'lik kesim yükselen formuyla deplasman ekibinin 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor. %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BARIŞ SÜNTER’İN ÖNERİSİ…

4 gün sonra Belarus Kupa finalinde karşılaşacak iki ekip onun öncesinde ligde buluşuyorlar. D. Brest bir türlü istediği istikrarı oturtamadı, bir iki maç kazanıp araya mutlaka bir yenilgi sıkıştırıyorlar ve üst sıralardaki mücadeleye bir türü ortak olamıyorlar. Belshina ve D. Minsk galibiyetleri sonrası hafta sonu Energetik karşısında kaleci Pavlyuchenko’nun ikramıyla geri düştükten sonra defansta hata üstüne hata yaptılar ama rakip bunlardan sadece 1’ini daha gole çevirirken, 93’te santrası bile yapılmayan gol mavi beyazlılara yeterli olmadı ve neticede 2-1 kaybettiler.

BATE ilk iki haftaki kötü performansını artık unutturdu ve rakiplerini gole boğuyor. Ligin formda ekiplerinden Slutsk’ı da 3-0’la geçen sarı lacivertliler seriyi 4 maça çıkarırlarken, zirvedeki yerlerini de koruyorlar.

Bugüne kadar rakibine büyük üstünlüğü bulunan konuk ekibin geleneği devam ettireceğini düşündüğüm bu maç özelinde açılan oran da çok tatminkar. Tercihim 2.