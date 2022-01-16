Dybala Juventus’tan ayrılıyor mu?

Juventus’un Udinese’yi 2-0 mağlup ettiği maçta takımını öne geçiren golü atan Paulo Dybala, attığı gole sevinmek yerine Juventus yöneticilerinin olduğu tribüne sivri bir bakış attı.

İtalya Serie A’nun 22. haftasında evinde Udinese’yi ağırlayan Juventus karşılaşmayı 2-0 kazanırken Paulo Dybala sahaya ilk 11’de çıktı. 19. dakikada takımını öne geçiren golü atan Dybala’nın attığı gol sonrası sevinmek yerine Juventus yöneticilerinin olduğu yöne doğru attığı bakış maç sonrası İtalya’da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Maç sonrası konu hakkında konuşan Dybala, önce davet ettiği bir arkadaşını göremediğini söylese de sonrasında bu konuda sana inanmalı mıyız diyen muhabire tekrar cevap verdi.

‘’Bilmiyorum, bu sana kalmış. Konuşmayı tercih etmeyeceğim birçok şey oldu.’’

Arjantinli yıldızın bu hareketinin sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması için hala kendisiyle görüşmelere başlanamamış olduğu iddia edilirken, kulübe karşı bu konuda kızgın olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu maç sonrası sorulan bir soru üzerine bu konuya da cevap verdi.

‘’Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ben koçun ve kulübün emrindeyim. Kontratımı soracak olursanız, kulüp bana şubat ayında konuşacağımızı söyledi.’’

Juventus sezon sonunda kulüpten bonservissiz ayrılabilecek Dybala ile ara transfer döneminde yollarını ayırabilir. Transferi konusunda Tottenham ve Barcelona’nın yanı sıra Juventus’un ezeli rakibi Inter de Dybala ile yakından ilgileniyor.