Dybala da pozitif çıktı

Juventus’ta corona virüse yakalanan futbolcu sayısı 3’e yükseldi. Daniel Rugani’nin ardından Blaise Matuidi’nin virüse yakalandığı Siyah-Beyazlılar’da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dybala “Benim ve kız arkadaşımın test sonuçları pozitif çıktı. Neyse ki şu anda çok iyiyiz ve çok iyi şartlardayız. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.