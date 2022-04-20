Düzcespor’a anlamlı destek

TFF 3. lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor, sezon sonuna yaklaşılırken 2. Lige çıkma yolunda başarıyla ilerliyor. Kent tek yürek olurken Özel Düzce Çocuk Kulübü ve English Fast’li gençler Düzcespor için anlamlı destekte bulundu. Çocuk kulübü ve English Fast öğrencisi gençler, Düzcesporlu Futbolculara yazdıkları mektupları yolladı.

2.lig yolunda motivasyonu artırmak ve desteklemek amacıyla farklı etkinliğe imza atan gençler; “Düzcespor Düzce’nin takımı bizim de alınacak başarıda katkımız olsun istedik. Futbolcu abilerimize 2. lige çıkma yolunda başarıla dileriz” dedi.

İHA