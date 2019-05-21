Düzceli Güreşçiler madalya ile döndü

Bartın’da yapılan Minikler Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Ufuk Yüksel Koçak önderliğinde müsabakalara katılan sporcular madalyaların sahibi oldu. 700 sporcunun katıldığı şampiyonada 11 yaş 30 kg’da Göktuğ Akbal, 41 kg’da İhsan Şükrü Yıldız ikinci, 12-13 yaş 30 kg’da Alper Akbal, 34 kg’da Özgür Çağlayan, 68 kg’da Rüstem Yusuf Kartal, 78 kg’da Ertuğrul Topal üçüncü, 34 kg’da Sergen Türkan beşinci oldu.

Dereceye giren sporcular 17-19 Haziran 2019 tarihinde İzmir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek.

İHA