Duygun Yarsuvat, Belhanda’ya sahip çıktı

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.

24 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Duygun Yarsuvat, Belhanda’ya sahip çıktı

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.

Radyospor’a konuşan Yarsuvat, “Yönetim taraftarı tahrik ediyor, taraftar da yüz bulup oyuncuları protesto ediyor. Onlar da insan. Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda’ya. Cezayla insanları yola getiremezsin. Belhanda’ya tavır değişmemeli. Tribünleri bilmem. Tribündeki normal bir taraftar bu yuhalamayı yapmaz. Bu, onu yuhalayanların kusuru” açıklamasını yaptı.

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