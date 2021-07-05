Bir süredir aşk yaşayan YouTuber Duygu Özaslan ve basketbolcu Can Maxim Mutaf çifti, dünyaevine girme kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde Özaslan'ı yemeğe götüren Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisini şaşırttı. 30 yaşındaki Özaslan, ardından tektaşını objektiflere göstermeyi de ihmal etmedi. Çifte takipçilerinden, "Mutluluklar" yorumları yağdı.

TEKLİF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.

"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında şöyle anlatmıştı: "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk."



