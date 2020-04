Düşük tansiyon toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Yaşam kalitesini düşüren düşük tansiyona iyi gelen bitkisel yöntemler mevcuttur. Düşük tansiyon şikayeti bulunanlar bitkisel çözümlerini internet üzerinden araştırmaktadırlar. Peki, düşük tansiyona ne iyi gelir? Nasıl yükselir? Düşük tansiyona yapılacaklar, iyi gelen yiyecekler, meyveler ve bitkiler nelerdir? İşte düşük tansiyona yönelik bitkisel öneriler. Düşük tansiyona iyi gelen bitkisel çözümler vardır. Düşük tansiyon şikayetleriniz varsa sizler de bu metotları uygulayabilirsiniz.

Düşük tansiyona ne iyi gelir?

Deniz Suyu: İçilebilir deniz suları ile birlikte düşük tansiyonunuzu tedavi edebilirsiniz. Deniz suyu sahip olduğu mineraller ile birlikte düşük tansiyona iyi gelmektedir. Deniz suyu ile düşük tansiyonunuzu kolayca doğal yollarla çözebilirsiniz.

Nane Yağı: Nane yağı düşük tansiyona birebir olan doğal gıdalardan biridir. Nane yağı tazelik ve enerji vermektedir. Dilinizin altına bir iki damla nane yağı koyarak düşük tansiyonunuzu iyi edebilirsiniz. Düşük tansiyonu şikayeti yaşadığınız zamanlarda nane yağını bir bardak suyun içine 4-5 damla ilave ederek tüketebilirsiniz.

Biberiye Çayı: Düşük tansiyona iyi gelen pek çok bitkisel çaylar bulunmaktadır. Bu bitkisel çaylardan biri de biberiye çayıdır. Biberiye çayına bal ilave ederek de tesirini arttırabilirsiniz. Düşük tansiyonunuzu anında dengeleyen biberiye çayı sindirim sisteminize de iyi gelmektedir. Biberiye çayını günde 2 defaya mahsus olmak üzere tercih edebilirsiniz.

Arı Poleni: Arı poleni ile düşük tansiyonunuzu anında dengeleyebilirsiniz. Arı poleni oldukça yararlı bir besin kaynağıdır. Kan basıncını dengeler ve tansiyonu düzeltir. Her gün düzenli olarak arı poleni tüketerek düşük tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Arı poleninin yanında yoğurt tüketebilirsiniz. Dilerseniz de yoğurdun için arı poleni karıştırarak tüketerek düşük tansiyonunuzdan doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

Nasıl yükselir?

Düşük tansiyonu dengelemek ve yükseltmek için bitkisel çaylar bulunmaktadır. Bu bitkisel çaylar düşük tansiyona oldukça etkili olup anında düşük tansiyonu dengelemektedir.

Meyan Kökü Çayı: Düşük tansiyon için en çok kullanılan bitki çaylarından biri de meyan kökü çayıdır. Meyan kökü çayı kısa sürede etkisini gösteren bir bitkisel çaydır. Meyan kökü kan dolaşımını da etkiler ve kan basıncını dengeler. Günde en az 2 defa meyan kökü çayı içerek düşük tansiyon şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. Düşük tansiyon semptomlarını tamamen geçirir. Meyan kökünü fazla tüketmek önerilmez. Bazı yan etkileri oluşturabilir.

Ihlamur Çayı: Ihlamur çayı düşük kan basıncınızı dengeler. Ihlamur çayı düşük tansiyon şikayetlerinize oldukça iyi gelmektedir. Ihlamur çayı hipertansif özelliği olan bitkisel bir çaydır. Günde 4 defa tüketebilirsiniz. Ihlamur çayının hazırlanışı da oldukça basittir. Bir bardak kaynar suyun içine bir tutam ıhlamur ekleyin ve 20 dakika bekleyin. Ardından ıhlamuru süzdükten sonra içebilirsiniz.

Tuzlu Su: Düşük tansiyonu dengeleyen bir diğer doğal yöntem ise tuzlu sudur. Tuzlu su az miktarda tüketmek kan basıncını dengeler. Özellikle yoğun bir şekilde düşük tansiyon şikayeti yaşayan kişilere uzmanlar tarafından az miktarda tuzlu su içilmesi önerilmektedir. Belirli aralıklarla yoğun şekilde düşük tansiyon şikayeti yaşadığınız durumlarda tuzlu su tüketebilirsiniz.

Alıç: Düşük tansiyonu anında iyi eden bitkisel yöntemlerden biri de alıçtır. Alıç flavanoid içermektedir. Flavanoid maddesi kan basıncını düzenler. Sinir sisteminde ki bozuklukları için de alıç tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Atardamarlarda ki sertleşmeyi önler böylece tansiyonu dengelemiş olur. Alıç düşük tansiyon şikayeti olanlar için mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitkisel çözümdür.

Düşük tansiyona yapılacaklar, iyi gelen yiyecekler, meyveler ve bitkiler

Havuç: Havuç düşük tansiyona iyi gelen yiyeceklerden biridir. Havuç yoğun miktarda potasyum içerir. Potasyum kan basıncını dengeler ve düşük tansiyona iyi gelir. Havuç kan akışını iyileştirir ve kan seviyesini dengeler. Havucu dilerseniz havuç suyu şeklinde de tüketebilirsiniz. Havuç tansiyonun sağlıklı seviyelerde seyretmesini sağlar.

Ispanak: Ispanak düşük tansiyona iyi gelen yiyeceklerin bir diğeri de ıspanaktır. Ispanak oldukça faydalı yiyecekler arasında yer almaktadır. Bol bol ıspanak tüketerek kan basıncınızı dengeleyebilirsiniz. Ispanak yoğun miktarda magnezyum içerir. Vücuttaki magnezyum eksik olduğu durumlarda düşük tansiyona sebep olur. Ispanak vücuttaki magnezyum ihtiyacını giderir ve böylece düşük tansiyonu önler.

Zeytin: Kahvaltılarda bolca zeytin tüketerek düşük tansiyonunuzu doğal yollarla iyi edebilmeniz mümkün. Zeytin vücuttaki tuz eksikliğini de giderir. Göz kararmaları ve düşük tansiyon şikayetleriniz varsa derhal zeytin tüketerek bu tür şikayetlerinizi anında dindirebilirsiniz.

Kuru Üzüm: Düşük tansiyona iyi gelen meyvelerde bulunmaktadır. İlk olarak kuru üzüm tüketerek düşük tansiyon şikayetleriniz dindirebilirsiniz. Kuru üzüm kan basıncını dengeler. Vücuttaki adrenal bezin çalışmasını sağlar. Eğer sizler de düşük tansiyon şikayeti yaşıyorsanız bol bol kuru üzüm tüketebilirsiniz.

Portakal: C vitamini düşük tansiyona oldukça iyi gelmektedir. C vitaminini bol bol tüketerek düşük tansiyonunuzu geçirebilirsiniz. Portakal da c vitamini bakımından en zengin meyveler arasında yer almaktadır. Yemeklerden sonra 1 adet portakal tüketerek gerekli vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Fesleğen: Fesleğen tüketerek c vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Fesleğen oldukça iyi bir tansiyon dengeleyicidir. Hipotansiyon şikayetleriniz varsa fesleğeni öğünlerinizde tercih etmelisiniz. Fesleğen aynı zamanda magnezyum açısından zengindir. Pantotenik asidi bol olan fesleğen ile birlikte düşük tansiyon şikayetlerinize son verebilirsiniz.

Pancar: Pancar ve pancar suyu kan basıncını dengeler. Kan akışını dengeleyen pancarın tüketilmesi doktorlar tarafından da önerilmektedir. Günde bir bardak pancar suyu tüketerek bu tür şikayetlerinizden doğal yollarla kurtulabilmeniz mümkün.