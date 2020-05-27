Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın gol perdesini açtığı Köln deplasmanından 2-2 ile dönen ve 1 puan alan Düsseldorf, Bundesliga'daki son 4 maçından beraberlikle ayrılmış oldu. Cezası nedeniyle o kritik deplasmanda forma giyemeyen bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan yeniden ilk 11'e dönüyor. Sezona 1. kaleci olarak başlayan ama sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Zack Steffen ve diz sakatlığı henüz geçmeyen Dawid Kownacki dışında takımda önemli bir eksik yok.

Schalke ise Ruhr Derbisi'nde Dortmund'a farklı kaybettikten sonra Augsburg karşısında da yokları oynamış ve 3-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı. Türk asıllı Alman orta saha Suat Serdar sezonu kapattı. Amine Harit de deplasman kafilesinde yer almadı. TD David Wagner, Ozan Kabak'ın ilk 11 başlamaya yakın olduğunu söylerken Jean-Clair Todibo ile Weston McKennie'nin de hafif sakatlıklarına rağmen maç kadrosunda bulunduklarını açıkladı. Salgın dönüşü Dortmund maçında süre almayan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz hafta sonu Augsburg'a karşı son 34 dakika sahadaydı. Düsseldorf karşısında yine yedekler arasında maça başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Schalke ligdeki son 5 deplasman maçında gol atamadı!

- Schalke ligdeki son 9 maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 6 resmi maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

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