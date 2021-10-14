Süpre Lig'de milli ara öncesi üst üste 4 mağlubiyet alarak düşme hattına demir atan Göztepe , pazar günü kendisi gibi korkulu rüya gören Kasımpaşa önünde geçen sezon yıllar sonra aldığı galibiyetin devamını getirmek istiyor. Göz-Göz, geçen sezona kadar Kasımpaşa'yı daha önce 62 yıl boyunca hiç yenemedi.

Yıllarca farklı liglerde yer aldığı İstanbul temsilcisine karşı daha önce son resmi galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik sonuçla alan Göztepe, rakibini ancak geçen sezon Süper Lig 'de geçen sezon 28 Şubat'ta İzmir'de Ndiaye'nin golüyle 1-0 yenebildi. İzmir ekibi, Kasımpaşa'yla 1959-2021 arasında 1'inci Lig ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

CİHAT ARSLAN'A RAKİP

Göztepe, Kasımpaşa maçında rakibi çalıştıran eski teknik direktörlerinden Cihat Arslan'a da rakip olacak. Göz-Göz'de 2011-2012 sezonunun ikinci yarısında görev yapan Cihat Arslan, bu sezon daha önce de görev aldığı eski kulüplerinden Kasımpaşa'yla anlaştı. Bu sezon Göz-Göz gibi sıkıntı yaşayan Kasımpaşa, son 6 maçta galibiyete hasret kalarak 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, 6 puanla 5 puan toplayan Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alıyor.

DHA