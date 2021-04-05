Düşme hattı yanıyor! 6 takımın 4 tanesi galip geldi

Süper Lig'de zirvede olduğu kadar düşme hattında da yarış devam ediyor. Milli Takım arasında alt sırada yer alan bazı takımlar teknik adam değişimine giderken bu hamleler karşılık buldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligin 32.haftasına son 7 sırada giren takımlardan Denizlispor dışındakiler maçlarını oynadı. Bu takımların 4 tanesini rakiplerini yenerken bir takım berabere kaldı sadece bir tanesi kaybetti. Kasımpaşa ise lider Beşiktaş 'ı yenip kritik bir galibiyete imza attı

Şenol Can yönetiminde ilk maçını kazanan Kasımpaşa dışında yine Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü ve Özcan Bizati ile 3'te 3 yapan Gençlerbirliği sahadan galip ayrıldı. Başakşehir ise kritik maçta Yeni Malatyaspor'u yenip nefes aldı. Kayserispor yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Göztepe maçını 1-1 berabere bitirdi.

BB Erzurumspor ise yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile ilk maçında Konyaspor'a 2-1 kaybetti ve haftanın sıkıntılı takımı oldu. Denizlispor ise zirve yarışı yapan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek

32.Hafta öncesi son 7 sıra

32.Hafta sonuçları

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş

Kayserispor 1-1 Göztepe

Başakşehir 3-1 Y. Malatyaspor

Ankaragücü 1-0 Antalyaspor

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği

Fenerbahçe - Denizlispor (oynanacak)





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