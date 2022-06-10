Süper Lig 'de Beşiktaş , Gençlerbirliği ve Kasımpaşa gibi kulüplerde forma giyen Duşko Tosiç, futbolu bıraktı. Kariyerine oyuncu menajeri olarak devam edecek olan Tosiç, ünlü menajer Milos Malenovic'in sahibi olduğu Soccer Mondial'le anlaştı. Bu ajans, Ajax teknik direktörü Alfred Schreuder başta olmak üzere; Mario Gavranovic, Michi Frey ve Dusan Tadic gibi isimlerin de temsilciliğini yapıyor.